Ausztrál lap: nem légvédelmi rakéta robbantotta fel Prigozsin gépét – Így történt valójában a merénylet

Kezdeti híresztelések szerint egy légvédelmi rakéta csapódott Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér Embraer Legacy 600-asába, ez okozta a gép vesztét. A roncsokról készült felvételeken azonban nem láthatók repesznyomok, így feléledtek a spekulációk azzal kapcsolatosan, hogy más módon gyilkolták meg az orosz hatóságok a Wagner vezérkarát.

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhins private plane in Russia's Tver Oblast.Video: Russian online news publication Mash / Telegram pic.twitter.com/Ju0RckTGDE