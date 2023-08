Térkép: átszakadt a front Robotinénél, így néznek ki most az orosz védvonalak

Friss térképet tett közzé az amerikai Institute for Study of War (ISW) agytröszt az ukrajnai déli front alakulásáról. A szituációelemzésen jól látható, hogy áttörték az ukránok az első orosz védvonalakat Robotine körül, most a második, Mirne magasságában felhúzott védelmi rendszer felé közelítenek.

Ukrainian forces advanced closer to the Russian second line of defense in the area in western Oblast on August 24, further widening their breach of Russian defensive lines in the area. #Robotyne