Elképesztő számok: ennyi rakétája maradhatott Oroszországnak

Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán hírszerzés helyettes-vezetője elárulta, jelenlegi információik szerint Moszkva jelenleg 585 darab, legalább 500 kilométeres hatótávolságú rakétával rendelkezik (nem számítva a H-22-es rakétákat), amellyel képesek Ukrajna hátországát támadni.

Elmondása szerint a hírszerzés nagyon gondosan nyomon követ minden információt, amely az orosz rakétakészlettel és annak gyártásával kapcsolatos.

A vezérőrnagy adatai szerint Moszkva jelenleg

A tervek szerint az oroszok havonta körülbelül 40 H-101 rakétát tudnak gyártani, de már egyértelműen tudjuk, hogy nem teljesítik ezeket a terveket. Ez elsősorban a külföldi alkatrészek hiányának köszönhető

– jelentette ki Szkibickij.

Ukrainian Military Intelligence (GUR):Russia has at least 585 missiles left. (excluding Kh-22s)Iskander: 270 unitsKalibr: 140 unitsKh-101, Kh-555 & Kh-55: 100 unitsKinzhal: 75 units pic.twitter.com/r0s5pW7Fxu