Felvételek: Törökország partjainál bukkant fel a világ legnagyobb hadihajója

A dél-törökországi kikötő a negyedik állomása a jelenleg az európai vizeken bevetésen lévő repülőgép-hordozónak.

The world's largest aircraft carrier USS Gerald R. Ford arrived in TurkeyAmerican and Turkish battle groups were training in the Eastern Mediterranean. The main goal of the exercises is to increase the operational interoperability of the countries, as well as safety at sea. pic.twitter.com/BXVUMe20AS