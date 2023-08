Kolosszális hiba vagy hatalmas fordulat - Zavarba ejtő térképet közölt Oroszország

Az orosz nagykövetség a 2024-ben jelentősen bővülő BRICS-szövetséget akarta ábrázolni, de úgy tűnik, a posztot szerkesztő alkalmazott nem vette észre, hogy az aktuálisan használt térképen a nemzetközileg elismert határok szerepelnek.

Vagyis a nem is olyan távoli jövőt ábrázoló térképen a 2014-ben elcsatolt Krím-félsziget, és a 2022 októberében elcsatolt négy ukrán megye ismét Ukrajnához tartozik.

A térképen egyébként látható továbbá, hogy a Kínától magát függetlennek való Tajvan szigete is fehér, ami ellenkezik a szövetségese által vallott „egy Kína” elvvel.

Az új többpólusú világ valósága

– kommentálta a képet a nagykövetség.

The official Twitter account of the Russian embassy in South Africa has posted a map of the world, labelling Crimea as Ukraine.Finally someones coming to their senses pic.twitter.com/GhAXgAlQZr