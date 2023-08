Tűzfészekben járt a kínai elnök, szerinte sinizálni kell a muszlimokat

Másodjára járt Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen Hszi-Csin-ping kínai elnök, mióta közel egy évtizede kemény intézkedéseket rendelt el a régió ujgur és türk muszlim lakossága ellen. Most felszólította a „nehezen kivívott társadalmi stabilitás” megőrzésére a tartományi vezetőket, valamint az „illegális vallási tevékenységek” fokozott ellenőrzését hangsúlyozta.

A kínai elnök szombaton érkezett a régió fővárosába, Ürümcsibe, ahol a kiemelte, hogy sinizálni kell az iszlámot.

A sinizálás alatt a kínai társadalom kisebbségeinek beolvasztását értik, a többségi han etnikum kultúrájához. A térség már régóta felkeltette a nemzetközi jogvédő szervezetek figyelmét, több csoport már kifejtette aggályait, és egyes vélemények szerint Kína népirtást kísérelt meg a helyi muszlimok ellen. A vádak szerint a kínai hatóságok több mint egymillió embert tartottak különböző táborokban fogva, amelyet tömeges átnevelési kísérletnek tartanak. Emellett kemény megfigyelési hálózatot építettek ki a hatóságok miközben a vallási és kulturális megnyilvánulásokat szisztematikusan letiltják.

OLD EVIL: Belsen, Dachau, Treblinka. NEW EVIL: Urumqi No. 3 Detention Center. in Dabancheng, China's far west Xinjiang region. The largest in the the world over 220 acres. For extinguishing Uighurs for not being Han. Remember the nameTHE URUMQI GENOCIDE CAMP pic.twitter.com/9IwOhf25UZ