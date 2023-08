Friss térkép érkezett: így áll most a frontvonal Ukrajnában

Az augusztus 29-ei térképen jól látszik a nyár elején indult ukrán ellentámadás három fő műveleti iránya, illetve szaggatott, barna vonallal a két hónap alatt visszafoglalt területek láthatók.

Halvány pirossal az Oroszország által 2022. február 24-e óta meghódított régiókat láthatjuk, a sötétvörös részt pedig 2014-ben foglalták el.

A legnagyobb terület-visszafoglalást a déli fronton érte el az ukrán haderő az offenzíva kezdete óta, ehhez nagyban hozzájárultak az elmúlt bő egy hét sikerei Robotine körül.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 29 August 2023Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/D9kZT12Ypx