Videó: látványos térképen az ukrán ellentámadás eddigi legnagyobb sikere

A Visegrád24 Twitter-oldal osztotta meg az a DeepStateMap.live térképeinek Ukrajna Stratégiai Kommunikációs Központja által összevágott felvételét, amelyen

a robotinei front alakulása látható június 16. és augusztus 27. között.

A DeepStateMap térképén a zöldre színezett részek a felszabadított területeket, a kékre színezett részek a kevesebb mint 2 hete felszabadított területeket jelölik. (A halványszürke szín az ismeretlen állapotú, a piros szín pedig az oroszok által megszállt területeket jelzi.)

Ukraine continues to push forward near Robotyne.Video via @StratcomCentre