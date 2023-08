Felvétel került elő az Oroszországot ért gigantikus támadásról - Egy értékes repülőgép is elveszhetett

Az éjjel széleskörű ukrán dróntámadás indult Oroszország számos pontja ellen. Eddig egyelőre igen korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre információk a veszteségeket illetően, de úgy tűnik, hogy a legnagyobb károkat pszkovi támadások okozták. A TASzSz orosz állami hírügynökség legalább négy Il-76-os típusú teherszállító repülőgép megsemmisülését ismerte el. Újabb felvételeken láthatóak a légikikötőt ért támadások:

HUGE explosions now in . Lots of secondaries, as well. Reports of gunfire are likely from small arms targeting incoming UAVs. #Pskov