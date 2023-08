Filléres eszközzel intézték el az ukránok az orosz 2Sz19-est – Videón a hatalmas robbanás

Dróntámadást hajtott végre az ukrán haderő egy Luhanszk megye északi részén működő orosz tüzérségi alakulat ellen. Egy 2Sz19-es önjáró tarackot céloztak, melyet sikerült is láthatólag első találattal harcképtelenné tenni.

Az improvizált kamikaze-drónnal végrehajtott támadás során a 2Sz19-es lőszerkészlete begyulladt, a harcjármű hatalmas robbanással semmisült meg.

A felvételen jól látható az is, hogy a legénységnek volt ideje elhagyni a járművet és élve megmenekültek.

: North-West of Sofiivka, Oblast, another Russian 2S19 Msta-S 152mm self-propelled howitzer was destroyed by a FPV loitering munition strike of the 14th Mechanized Brigade, which led to the detonation of ammo onboard. #Ukraine