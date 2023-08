Jó hírt közölt a Pfizer

A Pfizer bejelentette, várhatóan 2023 negyedik negyedévére újraindítja a termelést észak-karolinai üzemében, a világ egyik legnagyobb steril injekciós gyógyszergyárában, amelynek területén egy tornádó okozott jelentős pusztítást július közepén.

A létesítményben még július 19-én okozott olyan súlyos károkat egy tornádó, hogy az amerikai gyógyszergyártó úgy döntött, inkább leállítja a termelést. A Pfizer egyben jelezte, hogy egyes gyógyszerek, köztük a fájdalomcsillapításra használt fentanil ellátásában fennakadások lehetnek. A gyógyszergyártó később korlátozta, hogy a vásárlók milyen mennyiségben vásárolhatnak ezekből a gyógyszerekből.

A Pfizer beszámolójából korábban kiderült, hogy a tornádó által okozott károk nagy része egy raktárban keletkezett, nem pedig a gyártási létesítményekben, hozzátették ugyanakkor azt is, hogy a helyreállítás rendkívül nagy feladatot jelent majd. Ilyen előzmények után a Pfizer hétfőn bejelentette, egy ideiglenes raktárt biztosítottak a termékeik tárolására.

A Reuters beszámolójában megjegyzi, hogy a Pfizer steril injekciós termékei közé tartoznak a kórházakban használt érzéstelenítők és fájdalomcsillapítók.

A gyár mielőbbi újraindításának azért is van jelentősége, mert amerikai szakmai szervezetek szerint az Egyesült Államokban a gyógyszerhiány már most is 10 éves csúcson van.

