Kiderült: Prigozsin sokkal régebb óta intézi Putyin szennyes ügyeit, mint azt eddig sejteni lehetett

Vlagyimir Putyin orosz elnök még 2006-ban írt alá egy titkos rendeletet, amelyben a nemrégiben elhunyt Jevgenyij Prigozsin a Kreml munkatársaként részesült magasrangú kitüntetésben.

A Wagner csoport vezére több fontos kitüntetést is bezsebelt a Kreml-től; 2004-ben megkapta a Hazáért Érdemrend II. osztályú kitüntetését, 2014-ben pedig a Hazáért Érdemrend IV. osztályú jelvényével gazdagodott. Nemrégiben kiderült, hogy a kollekciót egy harmadik kitüntetés is kiegészíti, 2006-ben egy titkos rendelet segítségével a Hazáért Érdemrend I. osztályú medálját is megkaphatta.

A közlemény szerint Prigozsin 18 társával együtt érdemelte ki az elismerést a szentpétervári G8-csúcs megszervezéséért.

Oroszországot 2014-ben rúgták ki a G8-ból a Krím egyoldalú annektálása miatt. A kitüntetés arra utal, hogy 2006-ban a későbbi zsoldosvezér a Kreml alkalmazásában állt vagy azért került a kötelékébe, hogy ne kelljen külön rendelettel kiemelni az ő érdemeit.

Prigozsinról ismeretes, hogy megkapta az Oroszország Hőse kitüntetést, ez a legmagasabb elismerés az országban. A hasonlóan fontos megtiszteltetések miatt katonai tiszteletadással kísért temetés jár Oroszországban.

