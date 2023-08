Bemutatta Kijev a legújabb fegyverét, amellyel állítólag egy nap alatt harcképtelenné tettek öt vadászgépet

A közzétett videón kartonokból tákolt drónok láthatóak, ahogy a célpont fölé repülnek, majd felette felrobbanva, apró repeszek százaival támadják a megjelölt célpontot. Ilyen szempontból leginkább a kazettás bombákra hasonlít az új fegyver.

Ukraine releases a video showing test attacks of its new cardboard suicide drones which destroyed a number of Russian planes at an airfield in Kursk a few days ago.It looks very deadly with all that shrapnel coming from the explosion. pic.twitter.com/0oBUGvZBIf