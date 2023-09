Megerősítette a Kreml: Oroszországba látogat Erdogan

A két vezető vélhetően tárgyalni fog a fekete-tengeri gabonaegyezményről is, amelyből Moszkva júniusban lépett ki.

A kilépést követően Oroszország azt közölte, katonai célpontnak fognak tekinteni minden fekete-tengeri hajót. Ukrajna később humanitárius folyosó megnyitását hirdette meg, amelyen az invázió kitörése óta az ukrán kikötőkben veszteglő hajók távozhatnak. Eddig két hajó hagyta el sikeresen az ukrán partokat.

Közben újabb két hajót láttak, amelyek éppen elhagyták Odessza kikötőjét

– írja a The Guardian Olekszij Honcsarenko helyi képviselőre hivatkozva, aki fotót is mellékelt. Az egyik hajó libériai, a másik Marshall-szigeteki zászló alatt hajózik, az előbbi a bulgáriai Várnába tart.

Two ships were spotted near Odesa that left the port.The first ship is FILIA GLORY under the flag of Liberia. On the Marine traffic website, it is indicated that it goes from Odesa to Varna.The second vessel is the OCEAN COURTESY under the flag of the Marshall Islands. Marine pic.twitter.com/HRV7MNSwGc