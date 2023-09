Térképek: így állnak most a frontvonalak

Az ukrán vezérkar és Hanna Maljar védelmiminiszter-helyettes elmondása szerint az ukrán csapatok folytatták a támadóműveleteket Bahmut és Melitopol irányába, és pontosan nem közölt sikereket értek el Novodanjlivka és Novoprokopivka irányába Zaporizzsja megye nyugati részén.

Ukrainian forces continued offensive operations in western Oblast and reportedly advanced on August 31. Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces have advanced closer to the western outskirts of and near . #Zaporizhia — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2023

Maljar szerint az ukrán erők Bahmut irányába is sikereket értek el.

Az orosz erők folytatták támadóműveleteiket a Kupjansz – Szvatove – Kremmina-vonalon, de nem értek el megerősített eredményeket.

Eastern :Russian forces continued offensive operations along the -Svatove-Kreminna line on August 31 but did not make any confirmed advances.Ukrainian forces conducted offensive operations near on August 31 and reportedly advanced south of the city. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2023

Orosz források szerint az ukrán erők folytatták műveleteiket Zaporizzsja és Donyeck megye közigazgatási határánál, de nem haladtak előre.

Russian sources claimed that Ukrainian forces continued offensive operations along the administrative border between and oblasts on August 31 but did not advance. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2023

Címlapkép: 2023. augusztus 31-én Törökországban készült Ukrajna-térkép. Omar Zaghloul/Anadolu Agency via Getty Images