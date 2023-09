Megreccsent a frontvonal, rohamoznak az ukránok - Most következik majd a döntő csata?

A hét elején hosszas harcok után felszabadították az ukrán csapatok Robotine falut, nem sokkal később pedig orosz drónok ukrán katonákat észleltek Verbove falu környékén is. A rendelkezésre álló műholdfelvételek alapján az ukránok tényleg az első orosz védelmi vonalak mögé jutottak, de továbbra is kérdéses, hogy mennyire sikerült komoly áttörést elérniük. Utánajártunk.

Fejjel a falnak?

Ukrajna nyári offenzíváját a nyugati sajtó részéről komoly várakozások előzték meg: a tavaly nyár végi/őszi ukrán ellentámadás sikerén felbuzdulva sokan már Melitopol felszabadulását és a Krím-félsziget elérését vízionálták maguk előtt, pedig a harctéri körülmények jelenleg köszönőviszonyban sem állnak a tavalyival.

Míg a 2022-es harkivi és herszoni offenzívák valóban váratlanul érték az orosz egységeket, addig mostanra a Kreml megtanult „félni” az ukrán fegyveres erőktől, ez a félelem pedig komoly védelmi vonalakban materializálódott a Moszkva által megszállt Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyékben.

Míg tavaly az orosz katonák érdemi védelmi intézkedések nélkül fogadták az ukrán rohamot, addig mostanra mind széltében, mind mélységében sikerült érdemi védelmi vonalakat kiépíteniük: egymás mögött húzódó, egymást fedező lövészárkok, aknamezők és felkészült tüzérség várta a Kijev által már tavasszal belengetett ellentámadást.

Bár az ukrán fegyveres erők prominens parancsnokai már tavasszal jelezték azt, hogy önámítás a tavalyihoz hasonló könnyű győzelemre számítani, a nyugati sajtót mégis meglepte az, ahogyan a várva-várt offenzíva megindult: Zaporizzsja megyében az ukránok lényegében „eltanulták” az oroszok nem túl sikeres taktikáját, és egymás után terelték neki a védelmi vonalaknak az értékes, ráadásul nehezen pótolható nyugati fegyverekkel felszerelt katonákat, akik gyakran csak néhány tíz méteres előrehaladásokért vesztették életüket.

Sokan azonnal lemondtak az offenzíva sikerességéről, Kijev ugyanakkor gyorsan észlelte azt, hogy az esztelen rohamokkal csak vágóhídra küldi a katonáit, így visszatértek a tavaly már bevált stratégiához, és megkezdték az orosz hadianyag módszeres pusztítását, maximálisan kihasználva a nyugati tüzérség nagyobb hatótávolságát, valamint a kisebb drónokat.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor folytatódtak a kisebb ukrán támadások Robotine környékén, valamint Donyeck megye déli részén is. Ezek a támadások végül kisebb áttöréshez is vezettek: Robotine a hét elején már biztosan ukrán kézre került, Verbove környékén pedig orosz drónok szúrtak ki ukrán katonákat.

1\ Fronte di Zaporizha: Si combatte nei sobborghi di Verbove. Geolocalizzato contrattacco russo della 100th su posizioni ucraine, il che indica avanzata 82esima brigata su queste posizioni #ucraina — Majakovsk (@Majakovsk73) August 30, 2023

A verbovei híreknek a sajtó azért tulajdonított nagy jelentőséget, mert míg Robotine a „Szurovikin-vonal”-nak nevezett, három fő védelmi vonalból álló erődítésrendszer „ukrán” oldalán található, addig Verbove az első és második vonal között.

Tényleg itt az áttörés?

Annak megértése érdekében, hogy miért is örült korán sok sajtóorgánum az ukrán áttörésnek, érdemes röviden áttekinteni azt, hogy hogyan is épül fel az orosz védelem Ukrajna déli területein:

A lövészárokharcok egyik legfontosabb alapvetése az, hogy törekedni kell az úgynevezett mélységi védelem kiépítésére. Ez azt jelenti, hogy a különféle lövészárkok, géppuskafészkek egymás mögött, több rétegben, tüzérség által biztosítva helyezkednek el, ezzel megakadályozva azt, hogy az első védelmi vonal áttörése után az ellenség szabadon garázdálkodhasson a megvédeni kívánt területeken. Ezek a lövészárkok ráadásul képesek egymást fedezni, illetve jelentősen javítják a katonák túlélési esélyeit azzal, hogy egy esetleges visszavonulás esetén mindössze néhány tucat, esetleg pár száz métert kell megtenni a következő relatíve biztonságos pontig.

A rendelkezésre álló műholdas felvételek alapján Moszkva hol jobban, hol kevésbé, de kiépítette ezeket a védelmi vonalakat: A kahovkai víztározótól nyugatra, Vaszilivka környékén például három-négy, egymást követő védelmi vonalat is lencsevégre kaptak a műholdak, míg Verbove és Novofedorivka környékén „csak” 2-3 ilyen állást sikerült kiépíteni, azokat is kevésbé sűrűen.

I know maps clearly aren't your strong point so I am giving you a better idea of where Ukraine is at on your map. They are already crossing the tank ditches on the russian pic.twitter.com/Xm8wd96lJW — Renny (Fella) August 27, 2023

Önmagában az is kérdéses, hogy mi számít a Szurovikin-vonal „első” vonalának: Robotine falutól északkeletre is épült például ki orosz védelmi vonal, ezt azonban az ukrán csapatok már hetekkel ezelőtt átütötték. Általánosságban elmondható az, hogy az első igazán komoly, jól kiépült árokrendszer Vaszilivkától közvetlenül délre indul, Novoprokopivka és Szolodka Balka között halad el, majd északra kanyarodva Verbovétől északra éri el a T0803-as főutat.

Robotine bevétele tehát önmagában semmiképpen sem jelenti a védelmi vonal áttörését, de mi a helyzet a Verbove környékén észlelt ukrán csapatokkal?

Az ukrán védelmi minisztérium állítása szerint csapataik megvetették a lábukat a falu környékén, az pedig távolról sem kizárható, hogy kisebb gyalogos alakulatok át tudtak csusszanni az orosz lövészárkokon, ahogyan az is látható már, hogy az első védvonalhoz kényelmetlenül közel értek az ukrán védők, ebből azonban egyáltalán nem következik az, hogy komoly áttörésre is sor került. Moszkva folyamatosan igyekszik más frontszakaszokról erősítést küldeni a térségbe (Kijevnek egyébiránt a védelem széthúzása valószínűleg célja is), így még hetekig is eltarthat, mire az ukrán katonák tényleg átrágják magukat az első lövészárokrendszeren, orosz összeomlásnak pedig nem mutatkoznak jelei.

Hogyan tovább?

Kijev nem titkolt célja a déli offenzívával az volt, hogy felszabadítsa Melitopol városát, és elérje a 2014 óta megszállva tartott Krím-félszigetet.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy addig számos, jól kiépített védvonalon kell keresztülverekedniük magukat: a térség fő erősségének számító Tokmark előtt húzódik még egy vonal, ráadásul a Bahmutnál alig valamivel kisebb települést is alaposan megerősítették az orosz csapatok.

A Bahmuttal vont párhuzam egyébiránt nem véletlen: ahogy a donbaszi városnál, úgy Tokmarknál is hasonló földrajzi helyzet áll fönt: mindkét várostól nyugatra magaslatok húzódnak, és míg Bahmut esetében az ukránok használták ki a végletekig a magaslati előnyt, úgy az oroszok is hasonlóképpen tesznek pillanatnyilag: még ha sikerül is az ukrán csapatoknak bevenni a fontos kisvárost, a Krím előőrsének számító, szintén megerősített Melitopolig úgy kéne eljutniuk, hogy az oda vezető utat nyugatról végig belőtte már az orosz tüzérség, melynek felszámolása páncélosrohammal a már említett magaslati tényező miatt kegyetlen veszteségeket eredményezhet.

A helyzetet tovább rontja az, hogy az oroszok Melitopol és a Krím-félsziget között nem egy, hanem két komolyabb védelmi vonalat is felhúztak, maga a félsziget pedig az oda vezető hidakat érő ukrán rakétatámadások miatt csak a „nyugati bejáraton” Armjanszk felől közelíthető meg komolyabb erőkkel, ahol szintén egymás nyakán állnak az orosz lövészárkok.

Valószínűleg az ukrán hadvezetés is tisztában van azzal, hogy egy ilyen offenzíva sikeres végrehajtásához egyszerűen nem rendelkeznek elég páncélossal, a légierőről nem is beszélve, így logikus azt gondolni, hogy a zaporizzsjai támadásokkal sokkal inkább az orosz védelem kifárasztása, és a csapatok széthúzása Kijev célja, mintsem egy valódi áttörés kierőszakolása. Az ukránok továbbra is aktívan támadják az orosz tüzérséget, logisztikai központokat és utánpótlási vonalakat, ráadásul bármilyen meglepő, Kijevhez hasonlóan Moszkva tartalékai sem kimeríthetetlenek, így az ukrán stratégia fő pontját valószínűleg továbbra is a tüzérségi, rakéta- és dróntámadások fogják jelenteni, a Zaporizzsjai harcok csak egy véres, de látványos mellékvágányként szolgálnak.

Címlapkép: ukrán katona Bahmut közelében 2023 márciusában. A címlapkép illusztráció, forrása: John Moore/Getty Images