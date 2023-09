Filmbeillő felvétel érkezett a frontról: akcióba lendült Ukrajna rohamdandárja, ádáz rohammal söpörték ki az oroszokat

Az Eyepress és a Reuters megosztotta az ukrán 3. rohamdandár egyik zászlóaljának felvételeit, amelyeken az orosz állások elleni roham látható, Bahmut közelében.

Az Ukrán Fegyveres Erők 2023. szeptember 2-án, szombaton felvételeket tettek közzé a 3. rohamdandár 1. gépesített zászlóaljában szolgáló, Bahmut felé tartó ukrán katonák hajnaltól reggelig tartó harcáról.

A videón látható rohamuk folyamán földbe ásott állásaikban lévő orosz erőkre támadtak.

Az Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szeptember 2-án az ukrán vezérkarra hivatkozva jelentette, hogy Ukrajna erői folytatják a támadó hadműveleteket Bahmuttól délre.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők - nem részletezett - sikereket értek el a Novodanylivka-Novopokropivka irányában (Orihivtól öt-tizenhárom kilométerre délre), Zaporizzsjai terület nyugati részén.

Címlapkép és videó forrása: Eyepress via Reuters