Imádják az ukránok az egyik nyugati tankot: „mesterlövészként pusztítja az orosz páncélosokat”

Interjút közölt az ukrán védelmi minisztérium a déli fronton harcoló, egyik brit gyártmányú Challenger 2-es harckocsi legénységével. A publikált felvételen beszélő ukrán harckocsizó méltatja a brit páncélost: azt mondja, a harcjármű tűpontos, nagyon megbízható és remek páncélvédettséggel rendelkezik, egyedül az a baj, hogy keveset kaptak belőle.

„Ez a tank olyan, mint egy mesterlövész-puska”

– mondja az interjúban egy ukrán harckocsizó (vélhetően harckocsi-parancsnok), majd azt állítja, hogy „világrekordot döntött,” amikor egy öt kilométerre tartózkodó orosz T-55-öst kilőtt vele.

Azt mondja: a szovjet gyártmányú T-80-as nagyon megbízhatatlan a Challenger 2-eshez képest (ezt a harckocsit kezelte korábban az interjúalany), lehet, hogy csak arra jó, hogy a motorhangjával megijessze az oroszokat, de nem is biztos, hogy tud vele lőni. Ehhez képest a brit Challenger 2-es pontos, precíz, jelentős lőtávolsággal bír és nagyon megbízható is.

Arra is kitér, hogy a Challenger 2-es kifejezetten ellenséges páncélosok ellen hatékony, és ezt a feladatot kiválóan teljesíti is, gyalogság ellen például más fegyvereket használnak. Ugyanakkor arról is beszél, hogy az orosz katonák kifejezetten félnek a nyugati páncélozott járművektől.

Ha valaki meglátja ezeket a tankokat, csak úgy van vele, hogy wow, ez meg micsoda?”

– idézi fel élményeit az ukrán harckocsizó.

Arról is beszél, hogy szerinte, ha egy T-80-as találatot kap, azonnal felrobban, mivel úgy van elhelyezve rajta a lőszerkészlet, a Challenger 2-es viszont képes több találatot is túlélni: elmondása szerint még akkor sem robban be a lőszerkészlet, ha az ellenséges lövedék átüti a páncélzatot.

Jó lenne, ha lenne még pár ilyen harckocsizó századunk. Az orosz tankok nem mernének előmerészkedni”

– mondta a harckocsizó.

Ha jól használod, ez az eszköz rettegést és halált hoz az ellenségnek”

– zárja gondolatait az ukrán katona.

Ukrajna mindössze 14 darab Challenger 2-es harckocsit kapott Nagy-Britanniától, ezek Ukrajna déli frontszakaszán, Orihiv térségében teljesítenek szolgálatot.

Címlapkép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images