Kiszivárgott: az amerikai hírszerzés is nyakig benne volt Ukrajna merész akciójában

A krími híd az egyik legfontosabb utánpótlási útvonal az orosz csapatok ellátásában, ezért kiemelkedő ukrán célpontnak számít. A híradások szerint szeptember 1-jén több alkalommal próbálták megtámadni az útvonalat az ukránok, de ezek nem jártak sikerrel. A Military Channel szerint azonban az akció nem kizárólag az ukránok műve, jelentős részt vállaltak az amerikaiak is.

A jelentés elmondja, hogy az Egyesült Államok megfigyelő- és felderítőeszközöket biztosított Kijev számára, hogy jobban felmérhessék az orosz védelem gyenge pontjait.

Korábban több alkalommal sikeresen támadták az ukránok a hidat, jelenleg is javítás alatt áll az útvonal egyik része egy júliusi dróntámadás miatt.

Satellite images via confirm recent report from 's military intelligence. Hoping to stop sea drones, positioned barges in front of its illegal bridge & will attach a boom between them. BUT it wont be long before bridge is within missile range @SvobodaRadio