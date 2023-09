Videó: filléres fegyverrel intézték el az ukránok Oroszország egyik legfélelmetesebb fegyverét

A felvételt az ukrán 92. rohamdandár tette közzé, és az látható rajta, amint egy polgári drónból átalakított öngyilkos drón csapódik bele egy TOSz-1a rakéta-sorozatvetőbe (orosz definíció szerint nehéz lángszóróba) Luhanszk megyében.

: A Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher with a cope cage was targeted by a FPV loitering munition of the Ukrainian 92nd Assault Brigade near Raihorodka, Oblast - leading to the ignition and detonation of the 220mm rockets. #Ukraine