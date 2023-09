Fájó veszteséget szenvedtek az ukrán harckocsizók: megsemmisült az első Challenger 2-es

A brit gyártmányú Challenger 2-es harckocsikat az ukrán nyári offenzíva második szakaszában vetették be először az ukrán rohamdandárok, az amerikai Stryker harcjárművekkel együtt főleg a 82-es számú deszantos rohamdandár alkalmazza őket, Robotine térségében.

Most nagyon úgy néz ki, megvan az első Challenger 2-es veszteség; egy ukrán járműből kamerázták le, ahogy egy ilyen harckocsi javíthatatlan állapotban füstölög a falu határában.

Ukraine has lost its first Challenger 2 tank. pic.twitter.com/wzKpmPr0H9