Itt meg mi folyik? Saját zsebből fizetnek az ukrán cégek az amerikai páncélosokért

Az „Acélhatár” projekt keretein belül az ukrán energetikai minisztérium koordinálásával összesen 23 ukrán energiavállalat dobta össze a pénzt az amerikai harcjárművekre. A projekt legnagyobb finanszírozója Ukrajna állami energiavállalata, az Enerhoatom volt.

A beszállító egy meg nem nevezett európai ország volt, amely vállalata a hidegháborús M113-asok modernizálását is. A harcjárművek leszállítása állítólag már meg is történt, az eszközök Luhanszk és Harkiv térségében már harcokban is részt vettek.

Az M113-as egy régi, korai hidegháborús amerikai páncélozott szállító harcjárműplatform, főleg gyalogsági alakulatok mozgatására használatos, minimális fegyverzettel rendelkezik.

Címlapkép forrása: Picasa via Getty Images