Komoly kémbotrány robbant ki a rivális nagyhatalmak közt - Távolodik a csúcstalálkozó lehetősége?

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai jelentősen romlottak az utóbbi években, immár teljesen világos, hogy a globális nagyhatalmi versengés két legfőbb riválisává váltak. A legmagasabb szintű személyes találkozók gyakorisága is lecsökkent és most úgy tűnik, hogy a novemberi megbeszélések is veszélybe kerültek - írja a Financial Times