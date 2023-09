Lecsapna Brüsszel Oroszország és Kína barátaira - Rendkívüli lehetőség érkezett

Nem vesz részt a jövő heti G20-csúcson sem Vlagyimir Putyin orosz, sem pedig Hszi Csin-ping kínai elnök. Ezt az Európai Unió vezetői lehetőségként fogják fel és igyekeznek ki is használni. Az indiai találkozón törekednek minél több tárgyalás megszervezésére a „globális dél” képviselőivel. A Brüsszel elsősorban az afrikai kapcsolatainak javítására és újradefiniálásra használná fel a megbeszéléseket. Ennek nagy jelentősége van az afrikai instabilitás és a gyarmati múlt miatt is.

Jelenleg három afrikai ország vesz részt a G20 találkozón, a Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom és Nigéria.

Rajtuk kívül még meghívottként az Afrikai Unió elnöklő országaként a Comore-szigetek vezetője utazik Indiába. A földrészen Kína és Oroszország kerül kedvező pozícióba az utóbbi években, Peking és Moszkva folyamatosan mélyíti kapcsolatait és növelni befolyását a térségben. Ezzel viszont mind jobban képesek kiszorítani az európai érdekeket, akik most visszafordítanák a folyamatot.

Peking és Moszkva pont az európaiakkal szemben meglévő rossz történelmi emlékek ellensúlyozásával tudott belépni a kontinensre, jellemzően azt hangsúlyozzák, hogy ők nem gyarmattartó birodalmak.

Az európaiak számára kiemelkedően fontos ukrajnai háborúban az afrikai országok többnyire igyekeznek semleges pozíciót felvenni, de ez a gabonaalku orosz felrúgásával veszélybe került. Ezt a megingást is szeretné az EU a saját céljaira kihasználni, nagyobb támogatást elérni a kontinensen az ukrajnai háborúban az ukránok mellett. Ennek érdekében az európai vezetők támogatásukat fejezték ki, hogy az Afrikai Unió állandó tagja lehessen a G20-nak. Korábban Olaf Scholz német kancellár támogatását fejezte ki Etiópia tagkérelmével kapcsolatban a szervezethez. Szerinte

Afrikának nagyobb részt kell vállalnia a jövőben a globális problémák megoldásából és nagyobb szót kell képviselniük a multipoláris globális rendszerben.



