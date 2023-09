Hosszú idő után újra teljes kapacitással düböröghet az orosz ellátás a stratégiai útvonalon

A Krími híd a félsziget orosz elfoglalásának egyik emblematikus műtárgya. Éppen ezért Ukrajnában gyűlölt jelkép, míg az oroszok számára szimbólum. A híd a 2018 óta köti össze az orosz szárazföldi területeket a stratégiai fontosságú félszigettel anélkül, hogy ukrán ellenőrzés alatt álló útvonalszakaszokat érintettek volna.

A Krími híd eddig kétszer sérült meg súlyosabban, egyszer tavaly októberben, másodszor pedig idén júliusban. Először még Vlagyimir Putyin orosz elnök is a helyszínen ünnepelte meg a híd megjavítását. A második alkalommal elkövetett sikeres ukrán támadások sérüléseinek kijavítása még zajlik, de a friss felvételek alapján már a munkálatok végéhez közelednek.

A new span has been installed on the Crimean Bridge to replace the one damaged as a result of an attack by surface drones on the night of July 17.This is evidenced by satellite images of the service, published by Radio Liberty.Judging by them, the span https://t.co/feqH5ING2m