Lecsapott az Omega kommandó: világrekorder orosz fegyver veszett oda

Megsemmisített az ukrán nemzeti gárda Omega különleges műveleti egysége egy orosz 2Sz4 Tyulpan típusú nehéz aknavetőt.

Az akcióban az ukránok láthatólag legalább három olcsó kamikaze-drónt használtak, a támadást pedig egy negyedik drónnal követték nyomon. Több telitalálat után a 2Sz4-es kiégett.

: A Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar was destroyed by three FPV loitering munition strikes from Ukrainian forces in Oblast. #Ukraine