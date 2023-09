Rybar: egyetlen lövéssel intézték el az oroszok a legendás Challenger tankot - Ezt a fegyvert használták

Tegnapelőtt kilőttek az oroszok egy ukránok által használt, brit gyártmányú Challenger 2-es harckocsit Robotine térségében, ezzel történelmet írtak: először veszett el 30 évnyi szolgálat alatt egy ilyen tank ellenséges tűz miatt.

A Rybar, Oroszország egyik legnépszerűbb, háborúval foglalkozó Telegram-csatornája, azt állítja, hogy az orosz haderő egyetlen lövéssel, egy Kornet típusú páncéltörő rakétával lőtte ki a brit tankot.

Az állítólagos esetről felvételt is raktak ki, ezen azonban nem vehető ki egyértelműen, hogy pontosan mivel, mit lőnek ki. Érdemes az orosz hírforrás állításait egyelőre fenntartásokkal kezelni.

As you can see, the Challenger 2 tank was destroyed by just one shot from a Russian Kornet ATGM pic.twitter.com/OJXFhIP2lZ