Brutális fegyvert mutatott be az elszigetelt atomhatalom, de van egy kis gond vele

Szerdán ünnepélyes keretek között átadták Észak-Korea első, nukleáris csapásra is képes tengeralattjáróját. Ez mérföldkőnek tűnik az ország fegyverkezési versenyében, azonban a szakértők szerint visszafogottságra int néhány jel - írja a Reuters

Észak-Korea vízre bocsátotta első taktikai nukleáris támadó tengeralattjáróját. Ez nem összetévesztendő a nukleáris meghajtású tengeralattjárókkal. A jármű a jövőben Japán és a Koreai-félsziget közötti vizeken fog járőröző feladatokat ellátni. A 841-es számú tengeralattjárót Kim Dzsongun, a kommunista rezsim vezetője adta át, ígérete szerint ez lesz a jövőben az észak-koreai flotta fő „tenger alatti támadó eszköze”.

Elemzők szerint a tengeralattjáró egy, az 1970-es években Kínától megszerzett Romeo-osztályú tengeralattjáró módosított verziójának néz ki.

Hozzátették, valószínűleg ballisztikus és cirkálórakétákkal is felfegyverezték a járművet. Bár a fejlesztés szenzációsnak tűnik, azonban Vann Van Diepen, az amerikai kormányzat korábbi fegyverszakértője felhívta a figyelmet, hogy ezek a típusok hangosak, rövid a merülési idejük és korlátozott a hatótávolságuk. Eme tulajdonságaik miatt egy esetleges háborúban nem jelentenének nagy hozzáadott értéket.

Amikor ez a dolog bevetésre kerül, meglehetősen sebezhető lesz a szövetséges tengeralattjáró-elhárítással szemben. Szóval azt hiszem, hogy egyfajta kemény katonai szempontból ennek nincs sok értelme

– mondta.

Phenjan további nukleáris fegyvertípusok fejlesztését is megígérte, viszont Dél-Korea szerint ezek túlzóak. Szöul szerint a mostani tengeralattjáró esetében félkészen tették vízre a járművet. A kétségesnek tartott fejlesztés azonban így is kiváltotta Szöul és a japán kormányzat tiltakozását is, mivel szerintük ezek a lépések az eddigieknél súlyosabb és közvetlenebb fenyegetést jelentenek rájuk nézve.

A jármű hivatalosan 10 indítóállomással rendelkezik, amivel képes vízi vagy földi célpontok megsemmisítésére alkalmas rakétákat indítani.

Az egyelőre nem világos, hogy minimalizált méretű nukleáris töltőfejjel ellátott rakétát is kifejlesztettek-e hozzá Phenjanban.

Észak-Korea további 20, elavultnak számító Romeo-osztályú tengeralattjáróval rendelkezik, a jövőben ezek átalakítását is tervezhetik.

A címlapkép illusztráció, egy a már forgalomból kivont, kisebb észak-koreai tengeralattjáró látható rajta. Címlapkép forrása: Jean Chung/Bloomberg via Getty Images