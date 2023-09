Drámai videón, ahogy eltörölt a föld felszínéről egy egész falut a rendkívüli esőzés

Országunk immár harmadik napja olyan jelenséggel találja magát szemben, amilyet a múltban még nem láttunk

- mondta Pavlos Marinakis görög kormányszóvivő, megjegyezve, hogy egyes területeken 12 óra alatt Athén éves átlagos csapadékmennyiségének több mint kétszerese hullott. A Daniel névre keresztelt vihar az előrejelzések szerint csütörtök este kezd fokozatosan enyhülni.

A hatóságok búvárokat és vízi mentőket vetettek be, mivel egyes falvak lakói a házaik tetejére menekültek a több mint 2 méter magasra emelkedett árvíz elől. Karditsa és a szomszédos Trikala településeken és vonzáskörzetükben egész településeket, falvakat árasztott el az árvíz, házak omlottak össze. Drámai felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyen látható, hogy az árvíz gyakorlatilag kompletten eltörölt a föld felszínéről egy falut Karditsa mellett:

Scary aerial footage from the catastrophic that continues in , .Video from Metamorfosi, Karditsa by Νταβατζικος Αγγελος via Facebook. #flooding

A katasztrófa sújtotta területen, a jelek szerint egy háztetőről is szívszorító képsorokat rögzített egy megmentésére váró lakos:

Almost all the villages of the plain of Karditsa, are under water this morning #Greece