Videó: csúnyán elbánt a rettegett orosz sztárfegyverrel a német páncélos

Az X-en (korábban Twitter) megjelent videón az látható, amint az ukrán légvédelem német gyártmányú Flakpanzer Gepard önjáró légvédelmi lövege megsemmisít egyet az iráni drónok közül.

A video reportedly showing two Russian Shahed-136 (Geran-2) loitering munitions being shot down by the Ukrainians with a German-delivered Flakpanzer Gepard self-propelled anti-aircraft gun (SPAAG) during last night's attack in Odesa Oblast, southern Ukraine. pic.twitter.com/OhH7vTultm