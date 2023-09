Elismerte az ukrán katonai kémfőnök: nehéz az ellentámadás, de a rossz időjárás mellett is folytatni fogják

Portfolio 2023. szeptember 09. 21:40

Lassabban halad az ukrajnai ellentámadás, mint szerette volna, a helyzet nehéz többek között az orosz kamikaze drónok miatt is, de ezzel együtt is folytatódni fog az ellentámadás a rossz idő mellett is – gyakorlatilag ezeket hangsúlyozta egy szombati kijevi konferencián Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője.