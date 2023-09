Egyre világosabb a kínai mesterterv: területet akar Peking, bármikor jöhet katonai akció

Kína jelenleg a világ negyedik legnagyobb országa, azonban a pontos méretéről eltérő számok állnak rendelkezésre. Ennek oka, hogy Kína több ponton nem ismeri el a határvonalakat, számos területet magának követel, ezt persze a szomszédos államok nem nézik túl jó szemmel. Összeszedtük, hogy Kínának jelenleg milyen követelései vannak a szomszédjaival szemben, illetve megnéztük, hol alakulhat ki emiatt akár katonai konfliktus is.

Nagy port kavart, hogy Kína bemutatott egy új térképét az országról – legalábbis arról, hogy Peking hogyan képzeli el a saját határait. Az ábra számos olyan vitatott övezetet kapcsolt kínai vezetés alá, amelyek más országok területeinek részeit képezik. A válasz persze nem is maradt el, sorra reagáltak dühösen az államok, hogy elutasítják a pekingi terveket. A szélesre dagadt botrányban India, Malajzia, Vietnam, a Fülöp-szigetek és Tajvan is kifejezte ellenérzéseit:

The release of the 2023 edition of the standard map of China is the countrys normal exercise of sovereignty in accordance with the law. Its hoped that relevant parties will treat it objectively and not over-interpret it, Chinese Foreign Ministry spokesperson said on Wednesday, pic.twitter.com/ipyRm9FpDk — Global (Times) August 30, 2023

A bemutatott térkép számos helyen átlépi a jelenleg elismert nemzetközi határvonalakat, nemcsak a szárazföldeken, hanem a tengereken is. A vitát kirobbantó pontok következő térségekben fekszenek:

1. Tajvan

Tajvan egy nagyjából Dunántúl méretű szigetet takar Kína délkeleti partvidékétől keletre. A korábban a portugál elnevezése után Formosának is hívott terület mindig is ezer szállal kapcsolódott a kontinentális Kínához, de többnyire csak földművesek, vagy harcosok érkeztek az őslakosság mellé. Az aktív kapcsolatok hatására végül a Csing-dinasztia 1684-ben Kínához kapcsolta a szigetet.

Tajvan egészen 1895-ig a császárság fennhatósága alatt maradt, akkor viszont a japánokhoz került.

A John Pikerton-féle Kína és Tajvan térkép 1818-ból. A kép forrása: Sepia Times

Tokió 1945-ös világháborús vereségét követően a sziget visszakerült Kínához, de a helyzet nem állt fenn sokáig. 1949-ben az addig polgárháborúval sújtott Kína vereséget szenvedő politikai formációja, a Kuomintang (KMT) a szigetre menekült, és kikiáltotta a Kínai Köztársaságot. A szárazföldön győzedelmeskedő kommunisták viszont létrehozták a Kínai Népköztársaságot. Így jött létre "két, tulajdonképpen függetlenül működő Kína".

Azóta Peking magáénak követeli a szigetet, és szeparatistának tekinti a Tajpejben működő kormányzatot. Az 1980-as években Teng Hsziao-ping megalkotta az "egy ország - két rendszer" politikai elvet, melynek keretein belül Makaó, Hongkong és Tajvan megőrizhetné a saját demokratikus kapitalista rendszerét, de mindenki Peking felügyelete alatt egy nagy Kínát alkotna. Ez az elv máig az egyik leginkább hivatkozott terv a kínai vezetés részéről, de pár éve Hongkongban már az ellenkezőjét valósították meg, az autonóm szigeten kemény kínai központosítás zajlott le.

2. Dél-kínai-tenger

Az utóbbi években a Dél-kínai-tenger a globális versenyfutás egyik legforróbb területévé vált. A régió több szempontból is kiemelkedő adottságokkal bír. Itt megy át a világ egyik legfontosabb kereskedelmi tengeri útvonala, amelyet mindenki szeretne felügyelni.

A stratégiai fontosságú térségen halad keresztül nemcsak a kínai, hanem az összes jelentős távol-keleti hatalom fő kereskedelmi hajóútja.

Ennek ellenőrzésével Japán és Dél-Korea tengeri szállítási összeköttetéseit is befolyásolni lehet.

A Dél-kínai-tenger továbbá az erőforrások tekintetében is kimagasló adottságokkal bír. Több milliárd hordónyi kőolaj rejtőzik a felszín alatt, kiegészülve mintegy 190 milliárd köbméter földgázzal. A Dél-kínai-tengeren több szigetcsoport is fekszik, amelyet az 1970-es évektől kezdve egyre több ország követelt magáénak. Brunei, Indonézia, Malajzia, Vietnam, Tajvan és a Fülöp-szigetek is úgy gondolja, hogy jelentős fennhatósággal rendelkezik a tengeren.

Az Egyesült Államok szerint a térségben az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) alapján szabad hajózási jogot kell biztosítaniuk a kizárólagos gazdasági övezeteken keresztül.

A terület fennhatóságát érintő viták végül addig fajultak, hogy a Fülöp-szigetek keresetet nyújtott be Kína ellen a hágai Állandó Választottbíróságnál. A per során végül Manilának adtak igazat szinte az összes pontban. A döntést Peking azóta sem hajlandó elfogadni, szerinte a testületnek nincs döntéshozási jogköre a kérdésben. A diplomáciai rendezés sikertelensége alááshatja a nemzetközi szervezetekbe vetett bizalmat a jövőben.

Egy, a 27 kínai katonai bázisnak használt mesterséges sziget közül a Dél-kínai-tengeren. A kép forrása: 2015 DigitalGlobe

Kína erőteljes beruházásokat kezdett a Dél-kínai-tengeren. Erőfeszítéseinek fő fókusza a szigetek köré összpontosul, az apró szárazföldeket elkezdték megnövelni, illetve a sekély vizű részeken a zátonyokat szigetekké fejlesztették. Ezeken kikötőket, reptereket és más katonai infrastrukturális elemeket építettek fel. A nagyívű fejlesztések a Paracel-, illetve a Spratly-szigeteket érintik, amelyeken már legalább 27 bázist hoztak létre.

Ezen a területen azonban nem csak Kínával vitáznak az országok. A Dél-kínai-tenger déli részén több olyan régió található, amelyet egyszerre akár 3 vagy 4 ország is magáénak követel.

Az Egyesült Államok nem kívánja tétlenül szemlélni Peking térnyerését a területen, hanem a térségbeli országokkal elkezdett szorosabb katonai kapcsolatokat kiépíteni. A biztonsági társulások létrehozásával és a fejlett haditechnikai eladásokkal Kína elrettentése a cél. Washington reménye az, hogy a Távol-kelet kisebb országai együttesen képesek leszek akkora erőt mutatni, ami már visszalépésekre készteti a kínai vezetőket. A Fehér Ház fő indoka, hogy Peking terjeszkedése veszélyezteti a tengeri szabadkereskedelmet, illetve a haditengerészeti erők szabad mozgását a Dél-kínai-tengeren.

3. Oroszország és a volt szovjet utódállamok

Kína a Kínai Kommunista Párt hatalomátvételét követően eleinte még jó kapcsolatokat ápolt Moszkvával, ám a két szocialista nagyhatalom ezután hamar összetűzésbe keveredett.

Peking számos területi követelést fogalmazott meg a Szovjetunióval szemben, ezek végül tényleges katonai összecsapásokig fajultak.

A két szocialista nagyhatalom 1969 hét hónapon keresztül tartó fegyveres összecsapásokba bocsátkozott egymással. Ez akkor a két atomhatalom közötti széleskörű háborúval fenyegetett. A kiváltó ok az volt, hogy Peking 1964-ben elkezdte a korábbi cári oroszokkal kötött határvonalakat felülvizsgálni, arra hivatkozva, hogy a 19. században Moszkva az erőfölényét kihasználva kényszerítette Kínára a megállapodásokat. Katonák csaptak össze Kína északkeleti részén és a nyugati Hszicsiang tartományban is. A harcok véget értek, viszont a két nagyhatalom viszonya ezután is hideg maradt.

Szovjet katona őrködik a kínai határvidéken. A kép forrása: Keystone/Getty Images

A vitás területekről csak a Szovjetunió 1991-es szétesésekor kezdődtek meg a tárgyalások, igaz ekkor átmenetileg meg is tudtak állapodni a keleti részek fennhatóságának rendezéséről.

Később Oroszországgal tovább folytatódtak az egyezkedések a vitás határrészekkel kapcsolatosan, a nyugati oldalról már 1994-ben megállapodtak. A keleti határvidéken három sziget ellenőrzése azonban továbbra is nyitott kérdés maradt. Az évtizedes vitákat aztán egy 2004-es kiegészítő megállapodás követte 13 évvel az első dokumentum aláírását követően. Majd 2008-ban megszületett a ma is hatályos, véglegesnek tekinthető alku: a három vitatott szigetből kettőt Moszkva átad Pekingnek, egyet pedig megfeleznek. Ezzel mindenki elégedett lehetett, ugyanis Oroszország a gazdasági kapcsolatok növeléséért áldozta be a területeket.

Most azonban a friss térképen Kína úgy tűnik, nem törődött bele a harmadik sziget felezésébe, a egészet magának követelte.

Moszkva nem adott erre válaszreakciót, az ukrajnai háború miatt kialakult szorult helyzetében most nem is lenne szerencsés a fontos partnerének tekinthető Pekinggel összerúgnia a port.

Kína és Oroszország bár stratégiai partnerséget kötött egymással, ez nem lehet teljesen megnyugtató Moszkva számára. Peking már az oroszok távol-keleti részeire is szemet vetett, és egyáltalán nincs rossz pozícióban:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 18. Felfalhatja Kína Szibériát?

Korábban Tádzsikisztánnal is volt határvitája Kínának, amelyet 2011-ben sikerült rendezniük. A megállapodás értelmében a volt szovjet köztársaság összesen körülbelül 1158 négyzetkilométernyi területet adott át Pekingnek a Pamír-hegységben. A viták még 1884-re nyúltak vissza, amikor a terjeszkedő oroszok és a kínaiak nem pontosították a két hatalom közötti pontos határvonalat. Emiatt Peking szerint a teljes Pamír hozzá tartozik és a fejlődő és kiszolgáltatott Tádzsikisztán közel 20%-ára tartott igényt a megerősödő kínai hatalom.

Hasonló forgatókönyv alapján zajlottak a rendezések Kirgizisztánban, ahol jelentős tiltakozásokat váltott ki a bejelentés.

Szakértők szerint Peking a gazdasági erejét használt a vitában és befektetések és tőkebeáramlás ígéretét tette a szegény országoknak, amelyeknek minden gazdasági lehetőséget meg kellett ragadniuk a fejlődés érdekében.

4. India és a határ menti építkezési verseny

Tajvan és a Dél-kínai-tenger mellett az indiai területi feszültségek jelentik most a Kína körül kialakult hideg viszony egyik fő forrását. A konfliktus egyáltalán nem új, korábban már háborúba is bocsátkoztak a felek egymással. Most azonban úgy tűnik, hogy az átmeneti nyugalomnak vége és 2020 után ismét feszültté válik a nagyhatalmak közötti viszony.

A két hatalom között 2020 júniusában alakult ki fegyveres összecsapás a Galwan-völgyben, amely mindkét oldalról áldozatokkal járt.

Ezt követően mind Új-Delhi, mind pedig Peking erős fegyverkezésbe kezdett a LAC mentén. Mindkét fél arra használja fel a nyugalmat, hogy egy építkezési versennyel biztosítsa a saját előnyét, ezzel tulajdonképpen felkészülve egy háborúra.

Más területeken is egymásnak feszülnek azonban a felek. Az egyik ilyen Arunácsal Prades régió, amelyet Peking „Dél-Tibetnek” nevez. A két ország között húzódó Tényleges ellenőrzési vonal (Line of Actual Control – LAC) egy fiktív demarkációs vonal a két hatalom között, amely még az 1962-es, indiai vereséggel záródó háborút követően jött létre Kína és India között. Az északnyugat-indiai Akszái Csin akkor Peking felügyelete alá került, de a kínaiaknak tovább követeléseik vannak Új-Delhi felé.

In the new map, China has included the territory of Arunachal Pradesh and Aksai China in its own map. China's state-run media outlet Global Times published a new version of China's map on social media on MonAfter the release of this map on Mon, India started protesting strongly pic.twitter.com/huPXa5Jysk — powerup (@roundtime_11) August 30, 2023

A LAC három szakaszra bontható, van a nyugati, a középső és a keleti, ezek közül az első és az utolsó részeken fokozódik a katonai tevékenység. Műholdfelvételek szerint a nyugati szakaszon található Ladak környékére 2017 óta Kína 250 000 tibetit telepített, teljesen új falakat hozott létre, és jelentős mennyiségű kettős hasznosításra alkalmas infrastrukturális elem épült fel. A program azonban a Tibet délkeleti határvidékét jelentő Aránucsal Prades térségét is érinti, ott is falvak jöttek létre.

Ez a taktika Peking polgári-katonai fúziós stratégiájára utal, amelynek lényege, hogy a civilnek álcázott beruházásokon keresztül növelik a jelenlétet a vitatott zónában.

A helyiek járőrözéseket végeznek a térségben, melynek során tájékozódnak a terepviszonyokról és a kínai zászlót is kitűzik a szükséges helyekre. Ráadásul Peking nagyszabású koncepciókkal további beruházásokat tervez a vitatott zónába, így egy autópálya például teljesen keresztülszelné a vitatott Akszái Csin régiót 2035-re. A hasonló beruházásokkal Peking megkönnyíti a saját csapatai mozgását, ami nagy segítség egy esetleges határkonfliktusnál.

India nem maradt adós a válasszal, számos fejlesztés zajlik hasonló megközelítéssel, mint amelyet a kínaiak is elkezdtek.

A vitatott Arunácsal Pradesen keresztül egy 2000 kilométeres autópályát építenek a LAC mentén. Ez az indiai hadsereg közlekedését segítheti a zord terepen. Olyan útvonalakat is terveztek, amelyek számos alagúttal lesznek kiépítve, amelyek segítik rejtve tartani az indiai csapatmozgásokat. Ráadásul az útvonalak mellé számos leszállópályát is terveznek, ami szintén a kettős felhasználást teszi lehetővé.

Új-Delhi egy 600 millió dolláros „Vibráló falvak programot” kezdett, ennek célja majdnem 3000 település fejlesztése a LAC mentén. A program egyelőre még nem tartalmaz hasonló polgári-katonai átfedéseket, mint északi riválisánál, de a meglóduló beruházások miatt nem kizárható a jövőben.

A vitatott Arunácsal Prades régió, amelyet Kína "Dél-Tibetnek" nevez. A kép forrása: Giovanni Mereghetti/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

India nagy figyelmet fordít a haderőfejlesztésre is, amely a 2020 után megváltozott valóságot tükrözi. Új-Delhiben kemény döntést kellett meghozni ezt követően, csapatokat vezényeltek át a szintén instabil pakisztáni régióból a kínai nyomás ellensúlyozására. Ráadásul nem is várható, hogy a jövőben a kapcsolatok javulnának.

A politikai kapcsolatok mostantól sokkal ellenségesebbek, antagonisztikusabbak lesznek... nincs nagy alku

– mondta erről Shivshankar Menon, India korábbi kínai nagykövete és nemzetbiztonsági tanácsadója.

A határ menti csapatok új felszerelésekkel lettek ellátva, és jelentős létszámnövelésen mentek keresztül.

Jelenleg mintegy 50000 indiai katona állomásozik a LAC mentén. Ez azonban kevés lehet, mert a hírek szerint a kínai hadsereg 200000 fővel feltöltött alakulatai néznek szembe velük a hegyoldal másik felén.

5. A keleti szomszédok

Bár a térképen most nem jelentek meg a keleti területi igények (Tajvan szigetét leszámítva), ez nem jelenti azt, hogy errefelé ne tapogatózna errefelé Kína.

Bár Kína esetében kifejezetten nehéz valódi mély szövetségi kapcsolatokról beszélni, talán Észak-Koreával ápolják a legközvetlenebb viszonyt. Ez persze nem jelenti azt, hogy Phenjannal ne lett volna korábban területi vita. A két ország majdnem 1500 kilométeres határon osztozik, ahol vannak olyan térségek, amelyeket korábban mindkét fél magának követelt.

A legfontosabb problémát a két ország határvidékén álló vulkanikus Pektu-hegy képezte, amely komoly szerepet képvisel az észak-koreai rendszerben. Innen eredeztetik a Kim-dinasztiát is.

A zord vidéket nehéz fejleszteni, ennek ellenére fontos szerepet tölt be a két ország kultúrájában. Phenjan mindösszesen 33 négyzetkilométert követelt északi szomszédjától a hegy körül. Először 1962-ben állapodtak meg egymással, annak értelmében a Pektu-hegy környékének kétharmadát Észak-Korea, míg a maradékot Kína felügyeli. Később nyugtalanná vált a két ország kapcsolata, felrúgták az egyezményt, összecsapások is kialakultak a területi igények miatt. 2019-ben azt fejtegették, hogy lehet, hogy Kína a korábbi megállapodás újratárgyalását fogja kezdeményezni, mivel nagyobb részt követel magának.

Ez láthatóan azt mutatja, hogy a konfliktust véglegesen lezárták volna, bármikor változhat úgy a nemzetközi helyzet, hogy valamelyik fél ismét magáénak fogja követelni a vitás helyeket.

Az észak-koreai Kim-dinasztia első két vezetője Kim Irszen és Kim Dzsongun a Pektu-hegynél egy idealizált festményen. A kép forrása: Alain Nogues/Corbis via Getty Images

Japánnak évszázadokra visszamenően hosszú rivális viszonya alakult ki Pekinggel. A második világháború előtt Japán a birodalmi álmoktól fűtve Kína nagy részét elfoglalta és számos háborús bűncselekményt követtek el az országban.

Tokió vereségét követően a japánok kivonultak Mandzsúriából és Tajvanról is, ezek a területek visszakerültek Pekinghez.

Tajvan története végül máshogy alakult, de ez már nem a japánokon múlott. Ennek ellenére a kapcsolatok feszültek maradtak, és rendre felüti a fejét a szigetvilág hovatartozásának megkérdőjelezése, legutóbb ilyen volt a déli Okinava-szigetcsoport függetlenségének pedzegetése a kínai elnöktől:

Pekingnek az egyik legfőbb problémája Japánnal, hogy a hosszan elnyúló szigetcsoport tulajdonképpen elzárja csendes-óceáni zavartalan kijutástól, és emiatt a kínai vezetés igyekszik aláásni a japán érdekeket.

Ezek a kérdések azonban egyelőre eltörpülnek a három kiemelkedő határvita mellett, de ettől függetlenül nem érezheti senki sem biztonságban magát: Peking bármikor erre fordíthatja a tekintetét.

A címlapkép illusztráció, egy katonai tiszteletadással búcsúztatott kínai katona megemlékezése látható rajta, aki a kínai-indiai összecsapásokban vesztette életét.