Elképesztő számokat tett közzé a veszteségekről a legismertebb orosz Telegram-csatorna

Állításuk szerint az Ukrajna elitegységének számító, Challenger 2-es harckocsikkal, Stryker és Marder harcjárművekkel felszerelt 82. légideszantos dandár már közel felét (711 főt) elvesztette az eredeti, 2000 fős létszámának.

Ezen kívül a Maron (Verbove-Robotine térségében harcoló) taktikai egység részét képező 46. légideszantos dandár 126, a 132. felderítő zászlóalj pedig 40 katonát veszített.

According to an earlier report from Rybar, the Ukrainian 82nd Air Assault Brigade has now lost almost 36% of the initial manpower (reported to be 2000 troops).Of course as in any other case there is no way to prove that these numbers are true (the 82nd Brigade was deployed pic.twitter.com/5EPHjG7B2Z