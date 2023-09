Kulturális és tudományos együttműködésekről tárgyalt Csák János Jordániában

Közös jordán-magyar kulturális és tudományos kezdeményezésekről, oktatási kérdésekről, az örökölt kultúra átadásáról, valamint régészeti együttműködésekről is tárgyaltunk Jordániában - tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs miniszter vasárnap este telefonon az MTI-t.

A miniszter elmondta, találkozott El Hassan bin Talal herceggel, aki országának számos kulturális és tudományos intézményét vezeti. A megbeszélésen arról volt szó, milyen közös kezdeményezései lehetnek a két országnak számtalan területen, a klímaváltozástól a vízellátáson keresztül a béke kérdéséig.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: nagyon sok helyi konfliktus van a világban, ezek megelőzése csak együttműködéssel lehetséges, amelynek vannak kulturális és tudományos vonatkozásai. A miniszter közlése szerint a találkozó a jordániai nemzeti múzeumban zajlott, ahol a herceghez csatlakozott a digitalizációért felelős miniszter és a kulturális miniszterasszony.

"Mivel a herceg benne van a World Science Forum intézőbizottságában, arról is szót ejtettünk, hogy ez a magyar kezdeményezés, amely 2003-ban indult, tehát az idén húszéves, milyen további fejlődési lehetőségek előtt áll" - mondta Csák János, aki Haifa Najjar kulturális miniszterasszonyt és El Hassan bin Talal herceget is meghívta Magyarországra.

A másik találkozó Pearce Paul Creasmannal zajlott, aki az Amerikai Régészeti Központ (American Center of Research) vezetője, akivel a Machaerus projektről tárgyaltak. Machaerus az a vár, ahol Heródes Antipász lefejeztette Keresztelő Szent Jánost 29-ben - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a machaerusi ásatás vezetője, Vörös Győző professzor is jelen volt a találkozón. "Úgy tűnik, ki tudunk alakítani régészeti együttműködéseket más, Jordániában levő szentföldi, a Krisztus korabeli és Krisztus kora előtti területekre is" - tette hozzá.

