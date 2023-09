Tűzpárbajt vívott egy ukrán Leopard 2-es az orosz harckocsikkal? – Ritka videó terjed az interneten

Az alábbi videó egy Telegram-csatornán bukkant fel először, a szerző által mellékelt leírás szerint a felvételen láthatjuk, ahogy egy Leopard 2A6-os tüzet nyit a két orosz T-80-as alkotta kötelékre. A leírás szerint miután az ukrán páncélos találatot könyvel el az egyik orosz harckocsin, a páros visszavonult az állásaik irányába.

A Ukrainian Leopard 2A6 engages a pair of Russian T-80BVs at a range of roughly 2.8 km, scoring a hit one one. Robotyne, June. pic.twitter.com/MJlsoCt4Iw