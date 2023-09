Fokozódik a feszültség a kulcsfontosságú szorosban: hadihajók jelentek meg

Kínát frusztrálja az idegen hadihajók áthaladása a kulcsfontosságú Tajvani-szoroson, ezért Peking fokozza jelenlétét a térségben. Legutóbb akkor történt incidens a legkeskenyebb pontján mindössze 131 kilométer széles tengerszorosban, amikor egy amerikai és egy kanadai hadihajó haladt keresztül az útvonalon. Hasonló jelenet játszódott le hónapokkal korábban, akkor egy kínai hadihajó veszélyes manőverrel vágott be a nyugati járművek elé.

Nancy Pelosi amerikai házelnök tavaly augusztusi tajpeji látogatása óta rendszeresen észlelnek a tajvani hatóságok kínai katonai repülőgépeket vagy hadihajókat a sziget körül. Ezek a fenyegető megközelítések nem érik el a sziget szárazföldi területét, hanem jellemzően a kialakított légvédelmi azonosító zóna vonalát (ADIZ) vagy a nem hivatalos határvonalként tekintett szoros középvonalát lépik át a pekingi eszközök.

A fokozódó jelenlét egyik jele, hogy egyre nagyobb méretű csoportok indulnak meg Tajvan felé, nemrégiben egy Shandong-típusú repülőgép-hordozó vezetett egy katonai kontingenst.

Az utóbbi időben kissé megnyugodtak a kedélyek, de ennek elsősorban természeti okai voltak; tájfun haladt át a területen, ezért csökkentek az incidensek.

26 PLA aircraft and 13 PLAN vessels around Taiwan were detected by 5 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond. pic.twitter.com/3mlf9Q7ShL