Masszív robbanás rázta meg Szevasztopol kikötőjét – Lángokban egy orosz Ropucsa

Nagyon úgy néz ki, hogy ma reggel ukrán támadás érte a megszállt Krímben található Szevasztopol haditengerészeti kikötőjét. A Kyiv Post információi szerint több nagy robbanás történt a térségben, Mihail Razvozsajev, Szevasztopol orosz vezetője pedig azt nyilatkozta, hogy egy ukrán rakétatámadás miatt 24 ember sérült meg.

️Several powerful explosions were heard in the temporarily occupied , Crimea, overnight. Russian occupation authorities reported a missile attack.Local Telegram channels reported a fire at the Sevastopol Shipyard, which is a location for the construction and repair #Sevastopol