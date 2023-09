Minden szál összeér: így hajtotta végre Kijev a Szevasztopol elleni támadást

A hajnali Szevasztopol elleni támadás során találatot kapott a Balti-tengerről átvezényelt Minszk Ropucsa II-es deszanthajó, illetve a Rosztov na Donu Kilo osztályú tengeralattjáró is. Bár egyik hajó sem volt túl aktív az elmúlt időszakban, a Fekete-tengeren állomásozó minden ilyen veszteség komoly érvágás Moszkvának (a Ropucsák Lengyelországban készültek, Moszkva nem rendelkezik az utángyártáshoz szükséges kapacitással).

