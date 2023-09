Bejelentette Ukrajna: sikert ért el a keleti ellentámadás, felszabadult Andrijivka

A Bahmut-ágazatban, a déli szárnyon haladunk előre. A harcok Andrijivka, Kurdjumivka és Kliscsijivka térségében folytatódnak. És jó híreink vannak.Andrijivka Ukrajna

- szerepel a beszámolóban.

Andrijivka, egy egykor néhány száz fős falu az első település, amely hivatalosan is felszabadult az orosz uralom alól Ukrajna idei ellentámadása során. A falu mintegy 7 kilométerre található Bahmuttól, a közelében halad el a T0513-as főút, Oroszország fő utánpótlási útvonala is.

Kliscsijivka település nagy részét is ukrán csapatok irányítják, legalábbis az OSINT-források szerint. A falu északi része azonban továbbra is vitatott.

Speaker of the Ukrainian forces, Hanna Mailar, confirms the full liberation of Andriivka.The situation in Klishchiivka is most certainly the same. Russian sources tell that they have been pushed out from the village, yesterday. #Ukraine