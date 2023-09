Kína nem viccel, hatalmas légiflottát indított Tajvan felé

A tárca szerint a kínai katonai járművek tengeri és légi gyakorlatokat hajtottak végre, és a Santung repülőgép-hordozó felé tartottak a Csendes-óceán nyugati részén. Az észlelt vadászgépek és drónok közül negyven átlépte a Tajvani-szoros középvonalát, és belépett a tajvani légtérbe - tette hozzá a védelmi minisztérium.

68 PLA aircraft and 10 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/easi3ePMvc