Kiszivárgott: súlyos incidens történt tavaly a NATO és Oroszország közt, hajszál híján kirobbant a harmadik világháború

Portfolio 2023. szeptember 14. 10:25

Tavaly súlyos incidens történt az Egyesült Királyság légierje és két orosz vadászgép közt, mely során az oroszok majdnem lelőtték a brit Királyi Légierő (RAF) egyik RC-135 Rivet Joint repülőgépét. Az incidens ténye eddig is ismert volt, a BBC azonban most egy cikket közölt, melyben bennfentes források alapján azt állítják, az eseményben résztvevő egyik orosz pilóta szándékosan le akarta lőni a brit légierő gépét: két rakétát is kilőtt, de egyik sem talált. Az orosz pilóta ráadásul úgy gondolta, parancsot is kapott, hogy tüzet nyisson. Mindezt nagyon úgy tűnik, szándékosan eltussolta az orosz és a brit védelmi minisztérium is.