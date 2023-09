Leleplező műholdfelvételek: a második világháború óta nem látott veszteséget szenvedett Oroszország

Műholdfelvételek kerültek elő a szevasztopoli orosz katonai kikötőről és szárazdokkról, melyet tegnap hajnalban súlyos ukrán támadás ért.

Azt már tegnap is tudni lehetett, hogy az akcióban totálisan kiégett egy Ropucsa-osztályú deszanthajó:

Arról viszont idáig csak pletykák voltak, hogy a Rosztov-na-Donu, egy Paltusz (NATO-kód: Kilo) osztályú tengeralattjáró is megsemmisült az akcióban.

Ma reggelre friss műholdfelvételek kerültek fel az internetre, melyek bizonyítják, hogy a Rosztov-na-Donu is javíthatatlan károkat szenvedett.

