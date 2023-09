Történelmi katasztrófa érte az észak-afrikai államot - Több tízezer is lehet a halottak száma

Portfolio 2023. szeptember 14. 10:38

Akár a húszezret is elérheti a líbiai Derna városában a halálos áldozatok száma azt követően, hogy a Daniel nevű vihar múlt vasárnap két gátat is átszakított a település közelében - Írja az MTI A polgárháború sújtotta államban az egészségügyi helyzet eddig is aggodalmakra adott okot, az áradást követő járványveszély pedig minden bizonnyal csak tetézni fogja a helyzetet.