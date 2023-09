Videó: kilométeres füstoszloppal lángol a gázvezeték a Volga partján - Hát itt meg mi történt?

Szaratov városa az ukrán határtól nagyjából 600 kilométerre, a Volga partján fekszik. A város mellett elhaladó gázvezetéken ukrán források szerint nyomáscsökkenés volt tapasztalható a hajnali órákban, ezt követően pedig reggel felrobbant a vezeték egy szakasza, több tíz méteres tűzoszlopot és kilométeres füstfelhőt eredményezve.

The size of the gas pipeline fire as a result of an explosion in Saratov, Russia is incredible. pic.twitter.com/2kqvE5zpYh