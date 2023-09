Megszólaltak az ukrán katonák: így zajlott az Andrijivkáért vívott csata

A település felszabadítását már csütörtök délután bejelentette Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettes, akkor gyorsan érkezett a cáfolat a dandár hivatalos Telegram-csatornáján. Most, egy nappal később azonban azt állítják, sikerrel felszámolták a maradék ellenállást a településen.

Ez már hivatalos: A harmadik rohamdandár felszabadította Andrijivkát. Az Orosz Föderáció 72. gépesített dandárja - darabokra zúzva!

– írják a csatornán.

Állításuk szerint a 3. rohamdandár egy villámgyors hadművelet eredményeként elsőként teljesen bekerítette a települést, majd két napos ostrom után teljesen felszámolták a főerőktől elkerített egységeket.

A csaták során életét vesztette az orosz dandár három parancsnoka, hírszerzési vezetője és szinte a teljes gyalogsága, illetve jelentős mennyiségű felszerelés is ukrán kézre került.

Andrijivka elfoglalása és megtartása a mi utunk a Bahmut jobbszárnyán való áttöréshez és ez az egész offenzíva sikerének kulcsa

– írták zárszóként a csatornán.

Andriivka is liberated by the Ukrainian Army. Also, the General Staff reports there is success in Klishchiivka, which is expected next. pic.twitter.com/Eo1Ej06WN4