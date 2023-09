Szivárognak a felvételek: fehérorosz fegyveresek foglalták vissza Kliscsijivkát

Az ezred Telegram-csatornáján közzétett bejelentés szerint erre azután került sor, hogy az ellenzéki fehérorosz önkéntesekből álló ezred sikeresen felszabadította a települést.

Kastuś Kalinoŭski Regiment medics inside Klishchiivka. In a message accompanying the video, the Belarusian unit within the Ukrainian army writes that Klishchiivka has been liberated. We are waiting for official confirmation. pic.twitter.com/aaD0EnGSVF