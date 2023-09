Elképesztő számok: ennyi orosz harckocsi már biztosan megsemmisült Ukrajnában

A blog, amely a háború kezdetétől fogva listázza mindkét oldal veszteségeit, csak azokat az eszközöket veszi fel a lajstromba, amelyek tényleges megsemmisítéséről/harcképtelenné vagy épp zsákmánnyá válásáról vizuális (rendszerint fénykép vagy videófelvétel) bizonyíték rendelkezésre áll.

Az elvesztett orosz haditechnikai eszközöket soroló lista pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, miután

a megsemmisült páncélosok száma átlépte az 1500 darabot.

: 1500 Russian tanks are now visually confirmed to have been destroyed in since February 24, 2022. The total count of Russian tank losses stands at 2313.Full list: #UkraineWar