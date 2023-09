Megszólalt az orosz tábornok: taktikát váltottak az ukránok, egyre rosszabb helyzetben az orosz csapatok

Régóta ismert tény, hogy Ukrajna az ellentámadás első napjait követően felhagyott a nagy, páncélozott erőkkel indított támadásokkal, és Kijev visszatért a jól bevált, kisebb csapatokkal és tüzérségi csapásokkal ötvözött támadási taktikájához.

Gurulev elmondása szerint az orosz csapatokat a folyamatos tüzérségi tűz – főként a kazettás bombák érkezése – rákényszeríti a visszavonulásra. A tábornok szerint a csapatok visszavonulása összefüggésben áll azzal, hogy az ukrán csapatok MANPADS-ek segítségével megakadályozzák az orosz helikopterek csapásmérését.

Helikoptereink hatékonysága csökkent

– jelentette ki az altábornagy.

A Ka-52 „Alligator”-ok korábban súlyos veszteségeket okoztak az ukrán páncélozott járművek körében, mostanra viszont (legalábbis a közkinccsé vált harctéri felvételek alapján) szinte teljesen eltűntek a frontvonalból.

Gurulev azt is állítja, hogy az ukránok egyre ügyesebben számolják fel az aknamezőket is, különböző aknamentesítési eszközök és taktikák segítségével. Ugyanakkor panaszkodott az orosz tüzérség teljesítményére is: kijelentette, hogy az ukrán tüzérség (főként a nyugatról kapott fegyverek) olyan távolságból támadják az orosz vonalakat, amely az oroszok számára elérhetetlen, így nem tudnak megfelelő válaszcsapást mérni.

Egyes helyeken akár két tüzérségi dandár is összpontosulhat.

A mieink azt mondják, hogy nagyon nehéz őket elfogni, szinte lehetetlen, a második lövés után elmozdulnak, pozíciót változtatnak

– jellemezte a helyzetet.

Gurulev állítása szerint ugyanakkor Ukrajnának rengeteg drónja van, és hiába igyekszik hatékonyan megsemmisíteni őket az orosz légvédelem, Kijev

okosan használja őket, nem csak a fronton, hanem a hátországunkban is látni ezeket a támadásokat.

Az altábornagy végső összegzésében ugyanakkor arról ír: továbbra is biztos az orosz fegyveres erők győzelmében, még akkor is, ha ma a „NATO minden fejlett technológiájával” is kell szembenézniük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Papichev Aleksandr via Getty Images