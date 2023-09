Az ukrán hadsereg eszközellátása új szintre lépett a titkos amerikai ajándéknak hála

Ukrajna ipari minőségű 3D nyomtatókat kapott az USA-tól, amelyek alkalmasak a harctéri gépek alkatrészeinek nyomtatására. Ez egészen új szintre emelheti a hadianyagellátást.

Ukrajna nemrégiben az Egyesült Államokból szerzett be fejlett, ipari kaliberű 3D nyomtatókat, amelyek képesek közvetlenül a harctéren is gyártani a haditechnikai eszközök alkatrészeit. Amint azt egy hivatalos forrás megerősítette, az ukrán személyzet éppen a múlt héten sikeresen átesett a nyomtatók üzemeltetésére vonatkozó képzésen. Ezt a fejleményt William LaPlante, az Egyesült Államok beszerzésekért és fenntartásért felelős védelmi miniszterhelyettese közvetítette - számolt be a Volunteer Info.

A 3D nyomtatást a világ különböző országainak hadseregei használják már, a kritikus járművek, hajók és repülőgépek cserealkatrészeitől kezdve a szolgálati tagok által viselt biztonsági felszerelések új formatervezésén át az új védelmi fegyverek, orvosi ellátmányok, sőt kifutópályák és bunkerek prototípusainak gyártásig mindenféle célokra.

A 3D nyomtatási technológia forradalmasítja azt, ahogyan a hadseregek világszerte beszerezik és karbantartják felszereléseiket. A jövőben a technológia még inkább elterjedt lesz a hadviselésben. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi az igény szerinti gyártást, ami azt jelenti, hogy a hadseregek akkor nyomtathatják ki a szükséges tárgyakat, amikor szükségük van rájuk. Ez különösen hasznos lehet harci helyzetekben, amikor az idő sürget, és a hagyományos ellátási láncok megszakadnak.

Címlapkép forrása: Getty Images.