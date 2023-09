Dróntámadások Moszkvában, lendületes ukrán támadások délen és keleten - háborús híreink vasárnap

Portfolio 2023. szeptember 17. 09:13

Bakhmut térségében, valamint az Azovi-tenger környékén is aktivizálta magát az ukrán hadsereg, továbbá ágyútűz alá vették a kelet-ukrajnai Donyecket is. Az éjszaka egy dróntámadás érte el Moszkvát és Krímet is. Az Egyesült Államok szerint észak-korea siethet a Kreml segítségére. Háborús híreink vasárnap.